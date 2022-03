Le famiglie ucraine ospiti a Spazio Reale visitano il Parco Iqbal

CAMPI BISENZIO – Una rete di solidarietà, diverse realtà che, come tante tessere di un mosaico, hanno unito le forze per regalare ai bambini provenienti dell’Ucraina una giornata di serenità alle giostre. Questo pomeriggio, dalle 15.30 alle 18, infatti i piccoli rifugiati ospitati a Spazio Reale hanno potuto trascorrere un momento dedicato al gioco e […]

CAMPI BISENZIO – Una rete di solidarietà, diverse realtà che, come tante tessere di un mosaico, hanno unito le forze per regalare ai bambini provenienti dell’Ucraina una giornata di serenità alle giostre. Questo pomeriggio, dalle 15.30 alle 18, infatti i piccoli rifugiati ospitati a Spazio Reale hanno potuto trascorrere un momento dedicato al gioco e al divertimento presso il Parco Iqbal, un momento di normalità per quei bambini che troppo presto hanno dovuto imparare a fare i conti con la guerra.





L’iniziativa ha visto la collaborazione di diverse realtà del territorio, che si sono attivate in pochissimo tempo, e ha preso il via grazie ad una proposta dei proprietari delle giostre presenti nella zona. Il gruppo dei giostrai ha infatti pensato di mettersi a disposizione per regalare ai bambini accolti sul nostro territorio un momento di svago, ospitandoli presso le proprie attività. In breve tempo, attraverso il coordinamento seguito dall’assessora regionale Monia Monni e il Comune di Campi Bisenzio, altre associazioni si sono attivate: Fratellanza popolare, Pubblica assistenza e Acav hanno infatti organizzato il trasporto per i bambini e per le loro mamme, mentre la Sezione soci Coop ha offerto a tutti la merenda. Piccoli grandi gesti di solidarietà per i quali i sorrisi dei piccoli rifugiati sono stati sicuramente il ringraziamento più bello.

Valentina Tisi