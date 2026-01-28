“Le fototrappole sono attive e funzionano”: le precisazioni del Comune di Carmignano “sul presunto mancato utilizzo”

CARMIGNANO – “Le fototrappole sono tutte in funzione e la loro installazione ha consentito di avviare diversi procedimenti per mancato rispetto e violazioni del Regolamento ambientale e sui rifiuti”. Inizia così la nota del Comune sul presunto mancato uso delle fototrappole presenti sul territorio. “Sono pertanto – continuano dall’amministrazione comunale – del tutto destituite di fondamento dichiarazioni relative alla loro disattivazione. Nel 2025 i controlli sul rispetto della normativa ambientale e il rispetto del Regolamento comunale hanno determinato un aumento delle sanzioni elevate. L’attività di accertamento, affidata alla Polizia locale, non si limita a rilevare le immagini scaricate dalle diverse fototrappole, comprende anche la verifica delle stesse immagini al fine di salvaguardare ambiente e decoro, nel rispetto della maggioranza dei cittadini che conferiscono regolarmente i rifiuti”. “Nel 2025, – aggiungono – in virtù della presenza delle fototrappole, posizionate in via Galilei, via Guido Rossa, via Bicchi, alla cava di Bacchereto e nei pressi del cimitero di Comeana, la Polizia locale ha riscontrato 15 violazioni al Regolamento comunale sui rifiuti, con conseguente emissione di altrettanti verbali. Le fototrappole hanno comportato anche l’intensificazione delle attività di polizia giudiziaria da parte del comando della Polizia locale di Carmignano, con 9 notizie di reato per violazione di reati di natura ambientale, di cui sette a carico di persone individuate e due a carico di ignoti. L’amministrazione comunale ha installato le fototrappole per contribuire a colpire e sanzionare pratiche non corrette, che pregiudicano il nostro territorio e i suoi valori ambientali e paesaggistici. Le sanzioni dello scorso anno dimostrano che funzionano”.