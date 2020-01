Le iniziative della Città metropolitana nel Giorno della Memoria

FIRENZE – La Città Metropolitana di Firenze ha partecipato con i suoi consiglieri alle cerimonie del Giorno della Memoria. Stamani il consigliere Filippo La Grassa è intervenuto alla cerimonia in Palazzo Medici Riccardi organizzata dal prefetto Laura Lega, con gli studenti delle ultime classi di alcune scuole superiori di Firenze. Il consigliere Lorenzo Zambini ha rappresentato la Metrocittà alla cerimonia al binario 16 della stazione di Santa Maria Novella, da cui partì il convoglio che deportò gli ebrei di Firenze verso i lager. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 gennaio, nella Galleria delle Carrozze, il consigliere delegato Francesco Casini presiede la cerimonia promossa con Aned presso la targa che riporta i nomi di tutti i deportati fiorentini.

Quest’anno, la Città Metropolitana di Firenze ha deciso di destinare nuove risorse per far crescere il numero dei ragazzi e ragazze coinvolti nel Viaggio della Memoria e che saranno 95 e non più 45, “per 14 scuole fiorentine – sottolinea Benedetta Albanese, consigliera delegata della Città Metropolitana – ognuna delle quali potrà far partecipare 6-7 studenti. Ciò sarà possibile grazie ad un aumento dello stanziamento di bilancio allo scopo dedicato, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Metropolitano, nella prossima seduta del 29 gennaio. Non si può accettare alcun rigurgito di antisemitismo né chi lo accetta stando in silenzio”.