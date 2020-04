Le lezioni di pittura online di Andrea Sole Costa

SESTO FIORENTINO – Adesso siamo tutti chiusi in casa, l’unica finestra per cercare i nostri amici e poter studiare, conoscere, viaggiare e ascoltare, è quella virtuale di internet che ci consete di stare comodi e seguire anche le lezioni come quelle di pittura che propone Andrea Sole Costa.

“Dato che non so quando potrò ricominciare a tenere lezioni dal vivo – spiega Andrea Sole Costa – continuerò a rilasciare tutorials gratuite (nel mio canale YouTube ) per supportare tutti coloro che sono costretti a casa e vogliono avere comunque la possibilità di continuare a dipingere e a imparare dal mio modo di farlo. Inoltre sto sviluppando una piattaforma di corsi online che mi richiederà un po’ di lavoro prima che sia pronta”. Come fare per conoscere o seguire le lezioni di pittura di Andrea Sole Costa? Semplice basta seguire la pagina Facebook della scuola “Associazione Culturale Scuola di Pittura Sole Costa” e poi fare quattro passi necessari per entrare nel suo mondo. “La procedura richiede circa 30 secondi, – dice Sole Costa – ma per il mio lavoro è di grande importanza”. Ma tanto il tempo, a casa, sicuramente lo troviamo facilmente. E.A.