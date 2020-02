Le Misericordie e il Coronavirus: incontro di formazione per i confratelli a San Mauro

SIGNA – Per essere pronti di fronte alla “sfida” con il Coronavirus, serve anche la formazione. Soprattutto per chi opera nel mondo del volontariato e dell’associazionismo e ha a che fare con situazioni che possono rivelare delle criticità. Prende spunto da qui l’appuntamento che il Coordinamento Fiorentino delle Misericordie organizza per oggi, martedì 25 febbraio, con inizio alle 20.45, presso il Teatro Lux di San Mauro, in via della Croce, accanto alla chiesa parrocchiale. Un appuntamento programmato recependo l’input dell’ufficio formazione regionale delle Misericordie, in accordo e collaborazione con il SSR e attraverso il coordinamento dei 118 della Toscana, per. una serata di formazione e informazione per tutti i soccorritori delle Misericordie della nostra regione. Questi i temi che saranno trattati durante ogni singolo incontro: Coronavirus: di cosa si tratta; prevenzione e buone prassi durante un servizio di soccorso; DPI, indossare correttamente i dispositivi; DPI, togliersi il dispositivo nei modi e nei tempi corretti; sanificazione dell’automezzo; protocolli operativi delle Ausl Toscane.