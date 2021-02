Le multe, i controlli, l’emergenza sanitaria: tutti i numeri della Polizia municipale nel 2020 a Campi

CAMPI BISENZIO – Sanzioni, controlli, prospettive, l’emergenza sanitaria: è un report dell’attività svolta nel 2020 da parte della Polizia municipale campigiana davvero articolato quello presentato questa mattina a Villa Rucellai dal comandante Francesco Frutti insieme al sindaco Emiliano Fossi e all’assessore Riccardo Nucciotti. Un documento che è anche il frutto, come sottolineato sia dal sindaco che dall’assessore, anche di un approccio complessivamente diverso al lavoro e sul quale “c’è una forte e convinta soddisfazione”, ha detto Fossi, che poi ha aggiunto: “I dati di oggi segnano un periodo importante, quello contraddistinto, circa un anno e mezzo fa, dall’arrivo del nuovo comandante, che praticamente ha dovuto subito confrontarsi con il Covid. Facendo un lavoro egregio, caratterizzato da tre elementi distintivi: maggiori controlli, presidio del territorio e prevenzione. Con l’obiettivo di aumentare ancora l’impegno e, da parte nostra, il numero degli agenti a sua disposizione”. Basti pensare, prendendo in esame i numeri “snocciolati” dal comandante Frutti che attualmente il rapporto degli agenti in base alla cittadinanza campigiana è di 1 per ogni 1.642 abitanti mentre dovrebbe essere 1 per ogni mille (28 unità, più il comandante, a fronte di un’esigenza di 49).

Guardando invece ai numeri, almeno a quelli più significativi, i controlli relativi alle autocertificazioni in materia di Covid sono stati 4.579, 108 le sanzioni elevate, 130 gli esercizi commerciali controllati, sette le diffide a minori di 14 anni; 36.124 i verbali relativi al Codice della strada, con un aumento dell’84% rispetto al 2019, la maggior parte dei quali (25.820) per il transito degli autoveicoli in Ztl. In calo invece gli incidenti (-28%) che nel 2020 sono stati 124, 92 con feriti, 750 i veicoli controllati, 80 quelli rimossi, che fanno pari con gli 80 rimossi invece l’anno precedente. In calo anche gli accertamenti edilizi (80, -7%), in forte aumento quelli ambientali (157, +52%) grazie anche una maggiore sinergia sia con gli ispettori di Alia che con l’Arma dei Carabinieri, in particolare con i Carabinieri forestali; 18.000 le telefonate ricevute dalla Centrale operativa, con 56.000 fotogrammi visionati “ripresi” dai varchi della Ztl e 17.000 per quanto riguarda i passaggi con il rosso al semaforo. Infine, un dato di cui il comandante va particolarmente orgoglioso, ovvero che a oggi il 70% degli agenti ha effettuato il vaccino anti Covid.

“Il 2020 – ha detto il comandante Frutti – è stato un anno importante e stancante al tempo stesso, con tante attività legate all’emergenza sanitaria, portate avanti con il coordinamento della Prefettura. Adesso, però, bisogna guardare anche avanti e un segnale importante in tal senso è stata l’assunzione di quattro nuovi agenti di Polizia di prossimità di età compresa fra 25 e 30 anni, che hanno contribuito in maniera considerevole a far abbassare l’età media del Corpo. E facendo una rapida analisi dei numeri che oggi presentiamo, il bilancio dell’anno appena passato è più che positivo, con l’augurio e l’auspicio che le basi gettate nel 2020 possano contribuire a migliorare il nostro lavoro anche nel 2021”.

“Tutto questo – ha detto l’assessore Nucciotti – è il frutto di un ottimo lavoro ma anche di un lavoro pregresso che ora sta dando i suoi risultati. Per quanto riguarda l’assunzione dei quattro nuovi agenti, dobbiamo ringraziare anche la Regione e attualmente il Corpo di Polizia municipale è formato da tutte persone che operano sul campo in modo davvero collaborativo. Da sottolineare anche la collaborazione sempre più stretta anche con i Carabinieri, che ci ha permesso di portare a termine positivamente tanti interventi sul territorio e, in particolare, con i Carabinieri forestali nel contrasto all’abbandono dei rifiuti”.