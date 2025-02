“Le mura sorde” di Nocentini alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – Una storia poco nota, venuta incredibilmente alla luce solo in tempi recenti, quella del campo di concentramento fiorentino che è stato in funzione per ben 5 anni: dal 1940 al 1944. Grazie ad accurate ricerche archivistiche e storiografiche, questa triste vicenda è stata raccontata da Gabriella Nocentini nel volume “Le mura sorde” […]

SESTO FIORENTINO – Una storia poco nota, venuta incredibilmente alla luce solo in tempi recenti, quella del campo di concentramento fiorentino che è stato in funzione per ben 5 anni: dal 1940 al 1944. Grazie ad accurate ricerche archivistiche e storiografiche, questa triste vicenda è stata raccontata da Gabriella Nocentini nel volume “Le mura sorde” edito da Apice Libri che sarà presentato venerdì 7 febbraio alle 18 presso la libreria Rinascita dopo altri eventi pubblici organizzati nell’ambito del Giorno della Memoria. Questo campo d’internamento nazifascista per civili, con oltre 200 posti letto, si trovava nei pressi di Bagno a Ripoli tra boschi e vigneti, all’interno dello storico edificio di Villa La Selva, ancor oggi esistente e proprietà privata. Rimasto in funzione anche dopo l’8 settembre 1943, sotto la Repubblica sociale italiana molti ebrei e oppositori del regime subirono da qui la deportazione ad Auschwitz e a Bergen-Belsen. Il campo fu liberato il 9 luglio 1944 dai partigiani della Brigata Rosselli. L’autrice è riuscita anche a raccogliere le drammatiche testimonianze inedite di alcuni superstiti, all’epoca bambini. Vicende poco indagate fino a non molto tempo fa, e generalmente sconosciute perfino ai tanti residenti della zona. All’incontro con l’autrice Gabriella Nocentini, partecipano Isabella Becucci del direttivo Anpi sezione di Sesto Fiorentino, Laura Giolli, presidente della Pro loco di Sesto Fiorentino, e Tamara Tagliaferri del consiglio Aned di Firenze.