“Le parole più belle sono fiori”, il libro illustrato da Virgola alla Libreria Rinascita con la Pro Loco

SESTO FIORENTINO – A volte basta un gesto, un pensiero o un fiore per dire qualcosa a qualcuno. E se un tempo donare un tulipano rosso era una dichiarazione d’amore non dichiarata a parole oppure donare un lillà giallo era come far capire alla persona a cui lo si donava che era, come dire, con la testa fra le nuvole; oggi i fiori hanno un significato che va oltre quello a cui erano stati abbinati. Parole nuove e diverse per raccontare benessere e salute, sentimenti e imperfezioni, profumi e colori pronti a entrare quotidianamente nelle nostre vite.

“Le parole più belle sono fiori” è il titolo del libro edito da Aboca e illustrato e curato da Virgola, al secolo Virginia Azzurra Di Giorgio e conosciuta per avere creato il personaggio di Virgola. Il libro è stato presentato sabato 26 marzo alla Libreria Rinascita in collaborazione con la Pro Loco Pro Sesto nell’ambito della Mostra mercato dei fiori e delle piante in programma anche oggi per tutta la giornata. All’interno della Libreria sono stati esposti (tra i libri) alcuni quadri in acquerello sul tema dei fiori realizzati dal gruppo del corso di acquerello tenuto da Andrea Sole Costa.