Le piazze di Firenze in musica la notte di Capodanno

FIRENZE – Da piazza della Signoria all’Oltrarno, sono sei le piazze che risuoneranno per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Un Capodanno diffuso, quello promosso dal Comune di Firenze e coordinato da MUS.E con il sostegno di Toscana Energia, all’insegna di eventi e spettacoli per qualsiasi pubblico. Gospel, jazz, classica, swing, un ricco ventaglio musicale per […]

FIRENZE – Da piazza della Signoria all’Oltrarno, sono sei le piazze che risuoneranno per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Un Capodanno diffuso, quello promosso dal Comune di Firenze e coordinato da MUS.E con il sostegno di Toscana Energia, all’insegna di eventi e spettacoli per qualsiasi pubblico. Gospel, jazz, classica, swing, un ricco ventaglio musicale per una grande festa che partirà dal cuore della città in piazza della Signoria con Diodato, ospite protagonista, insieme a molti altri artisti. Grazie alla collaborazione con Andrea Bocelli Foundation – Ente Filantropico, si esibiranno infatti sullo stesso palco anche il comico-prestigiatore di Zelig Andrea Paris, la cantautrice Cecille, la sassofonista Eleonora Fiorentini, la pianista Xing Chang e i cantanti lirici Gianpiero Delle Grazie, Antonio Mandrillo e Martina Tragni. Obiettivo di questa collaborazione tra la città di Firenze e la Fondazione è quello di testimoniare l’impegno comune per l’empowerment e la valorizzazione dei giovani e dei talenti. In piazza San Giovanni i ‘Cori Gospel’ di Musart vedranno protagonisti tre gruppi che rappresentano il gospel contemporaneo locale e internazionale: The Pilgrims, reduci dall’entusiasmante performance al Teatro delle Arti di Lastra a Signa per Casa Don Lelio, il Coro Academy Singers e i Maryland Gospel Singers.

In piazza San Giovanni i ‘Cori Gospel’ di Musart vedranno protagonisti tre gruppi che rappresentano il gospel contemporaneo locale e internazionale: The Pilgrims, il Coro Academy Singers e i Maryland Gospel Singers. In piazza del Carmine ‘La Notte dei desideri’ di Anfiteatro 2010 coniugherà musica e intrattenimento per celebrare l’arrivo del nuovo anno raccogliendo i desideri delle persone per il nuovo anno. In Oltrarno e piazza Santo Spirito ‘Oltrarno on the road’ di Music Pool con tre marching band: Fantomatik Orchestra, Sound Street Band e Bandão che intratterranno il pubblico con la loro musica di strada di qualità. Appuntamento dalle 22 all’1 di notte. In piazza Santissima Annunziata ‘Jazz New Year’ di Circolo Exwide presenterà due assoluti protagonisti del jazz toscano e nazionale: Nico Gori, con la sua formazione “swing tentet” all’insegna della musica da ballo degli anni ‘30, e Gianluca Petrella, strumentista e compositore con il suo sound che spazia tra il jazz e l’elettronica. Appuntamento dalle 22 all’1 di notte.

In piazza Santa Croce ‘Il Grande ballo degli Orsi’ di Toscana Classica renderà omaggio al maestro Sergio Staino con il coinvolgimento di tre scuole di ballo (Songo Bongo, Tango Firenze e Dance Lab). L’orchestra di Toscana Classica, insieme all’orchestra Ensemble Quattro Corde di Odessa (Ucraina) diretta dal Maestro Taddeo, proporrà musica in stile classico viennese, tra polka, mazurka e tanghi con omaggio a Piazzolla e valzer tradizionali. Appuntamento dalle 22.45 fino all’1 di notte. “Il Capodanno organizzato in tante diverse location ha funzionato molto bene negli scorsi anni – ha detto il sindaco Dario Nardella – evitando di concentrare troppe persone in un’unica piazza. Abbiamo quindi voluto riproporre questa formula di successo, che consente ai cittadini di suddividersi tra le varie piazze e di scegliere tra le diverse offerte musicali e di spettacolo. Ci sarà poi un evento speciale in piazza della Signoria dove festeggiare insieme un Capodanno di speranza”.

Sara Coseglia