Le prime 35 candeline dello Sci Club Lastra. E il grazie dell’amministrazione al “sempre presidente” Roberto Cardini

LASTRA A SIGNA – Taglio del nastro in grande stile allo Spedale di Sant’Antonio per la mostra fotografica che questa mattina ha dato il via alla settimana di festeggiamenti (fino al 19 giugno) per i 35 anni dello Sci Club Lastra. Una serie di iniziative fortemente volute dal presidente, anzi dal “sempre presidente” come è scritto sulla targa che gli è stata donata dall’amministrazione comunale, Roberto Cardini. Alle quali ha collaborato anche la sezione delle Signe “Nesti – Pandolfini” dei Veterani dello Sport che giovedì prossimo, 17 giugno, con inizio alle 21, hanno organizzato un incontro sull’importanza dello sport in questa fase di rinascita per il nostro paese.

Ma oggi l’attenzione era tutta per la mostra e per chi l’ha voluta. Una mostra con fotografie, cimeli, trofei e che ha permesso di “riportare alla luce” 35 anni di storia di una realtà che, pur essendo “di casa” in collina e non certamente in montagna, ha comunque sempre mantenuto vivo spirito e attaccamento, oltre a una grande passione per lo sci che anno dopo anno è sempre rimasta intatta. Lo dimostrano, fra le altre, le presenze di Fausto Lorenz (presidente Apt della Val di Fassa) e Andrea Formento (direttore generale del Comprensorio sciistico della Val di Luce). Ma lo dimostra soprattutto la vicinanza dei numerosi soci dello Sci Club, presenti in gran numero, dell’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Angela Bagni e dal suo vice Leonardo Cappellini, del Maestro Antonio Manzi, che per l’occasione ha allestito un vero e proprio percorso artistico fra le sue opere, delle istituzioni, dal consigliere regionale Fausto Merlotti (Pd) al consigliere metropolitano Paolo Gandola (FI – Centrodestra per il cambiamento) e del mondo delle associazioni, rappresentate da Sandra Mugnaini, presidente della Consulta del volontariato. Numerosa anche la “rappresentativa” dei Veterani, formata dal presidente Leandro Becagli, dal segretario Gianni Taccetti e da Gian Luca Migliorini, che fa parte anche dello Sci Club.

Un appuntamento sintetizzato nelle parole del sindaco Bagni, che non ha nascosto la propria emozione “per un momento che segna la storia della nostra comunità, la dimostrazione più evidente di come solidarietà e amicizia siano valori fondanti dello Sci Club e per il quale Lastra a Signa “ha voluto esserci”. Personalmente, poi, il mio grazie più sincero va a Roberto Cardini, che di tutto questo è stato ed è sia l’anima che il “motore”…”. Oggi la mostra resterà aperta fino alle 22.30, domani, domenica 13 giugno, dalle 10 alle 22.30.