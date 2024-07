“Le ragazze di San Frediano” alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTNO – “Le ragazze di San Frediano” di Vasco Pratolini è il titolo dello spettacolo in scena martedì 23 luglio alle 21.15 ad ingresso libero nel Cortile della Biblioteca Ragionieri. Tra i romanzi più noti di Vasco Pratolini, “Le ragazze di San Frediano” è una sorta di favola moderna, tutta fiorentina, le cui vicende si snodano tra piazza del Carmine, Piazza Pitti, le Cascine… L’affresco di un quartiere che le attrici Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino hanno trasformato in spettacolo teatrale, in scena martedì 23 luglio (alle 21 – ingresso libero) nel Cortile della Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino.

Le ragazze a cui Pratolini dedica il romanzo sono giovani donne che decidono una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Meacci, Morozzi e Riondino hanno scelto questo testo così evocativo per un omaggio alla città e all’universo femminile che, pur tra pregi e difetti, ha sempre capacità di trovare strade nuove anche nei momenti più complicati. Produzione Lo stanzone delle apparizioni/Catalyst Teatro. Nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Info e programma completo sul sito www.bibliosesto.it. Ingresso libero, consigliata la prenotazione online su bit.ly/palco2024 o via telefono al numero 055 4496851.