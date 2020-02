“Le religioni e le sfide del futuro”, in Regione l’ultimo libro di Vannino Chiti. Ci sarà anche don Momigli

FIRENZE – Le religioni e le sfide del futuro. Un argomento, o forse più argomenti che si incastrano l’uno con l’altro, che adesso fanno parte di un libro. Del nuovo libro di Vannino Chiti, intitolato appunto “Le religioni e le sfide del futuro”, che sarà presentato giovedì 6 febbraio alle 17 presso la Sala Gonfalone del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour a Firenze. Insieme all’autore saranno presenti Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale, Rav Gad Piperno, Rabbino di Firenze, Izzedin Elzir, Imam di Firenze e don Giovanni Momigli, direttore dell’ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Firenze. A moderare l’incontro sarà il giornalista Michele Brancale. Nomi importanti, di confessioni religiose diverse, affronteranno quindi i temi cruciali che il volume tratta: la ricerca di ciò che unisce e il dialogo fra le religioni sono il filo conduttore del libro. “Il confronto sui valori comuni – si legge in una nota – può portare infatti alla condivisione di un’etica universale per costruire insieme una via di salvezza spirituale e materiale del pianeta. La reciproca conoscenza, il rispetto e la tolleranza trovano voce in queste pagine e sono il solo modo col quale sarà possibile arrivare ad una pacifica convivenza democratica, come ci insegna il pontificato di Papa Francesco che, proprio su questi aspetti, è molto attento. Chi, come l’autore, crede che questa sia la sola strada percorribile trova nel volume spunti importanti e tesi da condividere”.