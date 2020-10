Le “Rivoluzioni italiane” di Alessandro Calonaci al Teatro San Martino

SESTO FIORENTINO – “Torneremo al teatro San Martino con tre spettacoli e lo facciamo perché è stato il nostro pubblico a chiedercelo”. Così Alessandro Calonaci, dopo il successo della rassegna teatrale tra Signa e Lastra a Signa, torna a Sesto come direttore artistico del Teatro San Martino e parla dei prossimi impegni in palcoscenico: tre […]

SESTO FIORENTINO – “Torneremo al teatro San Martino con tre spettacoli e lo facciamo perché è stato il nostro pubblico a chiedercelo”. Così Alessandro Calonaci, dopo il successo della rassegna teatrale tra Signa e Lastra a Signa, torna a Sesto come direttore artistico del Teatro San Martino e parla dei prossimi impegni in palcoscenico: tre appuntamenti all’interno di Autunno di libri, la rassegna dell’Amministrazione comunale che sostituisce Maggio di libri, slittata di qualche mese a causa dell’emergenza sanitaria.

“Non possiamo riaprire il teatro fino al prossimo gennaio – spiega Calonaci – ma non volevamo lasciare il pubblico che ci ha sempre seguito in modo appassionato, senza neppure uno spettacolo. Allora è nato il programma Rivoluzioni Italiane”.

“Rivoluzioni italiane: dalla Fiume dannunziana all anno dell’amore attraverso lo sguardo delle donne” è la rassegna che vede insieme Mald’Estro, Bottega Instabile e Sala San Sebastiano. Tre appuntamenti con due spettacoli per sera, alle 18 e alle 21 al Teatro San Martino. Si inizia il 24 ottobre con “Dannunziana” di e con Alessandro Calonaci e Mald’Estro Compagnia. “Partiamo da D’Annunzio e da Fiume e dalla sua rivoluzione per poi approdare al Sessantotto con i Beatles e la doppia faccia di quel periodo con gli anni di piombo e finiamo con la Guerra delle donne, lo sguardo femminile sul mondo, una rivoluzione”.

Il 1 novembre andrà in scena “Beatles Drama” di Eugenio Nocciolini con gli attori della Bottega Instabile, mentre il 7 novembre sarà la volta di “La guerra delle donne” di Luigi Becchi con Mery Nacci, Dania Nassini e Cristina Poli.

Per le normative anticovid, gli spettacoli si terranno alle 18 e alle 21 per ogni data per un numero massimo di 35 persone solo su prenotazione al numero: 3314363218, mail [email protected]