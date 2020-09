“Le Signe Art Festival”, buona la prima. Appuntamento al 2021

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Venerdì 11 settembre si è concluso “Le Signe Art Festival”, dopo ben quattordici eventi in cui la cultura ha fatto da protagonista tramite ogni tipo di arte: teatro, musica, danza, moda, pittura, scultura, fotografia, poesia, narrazioni. Per l’ultima serata è stato scelto lo spettacolo “Edipo Re – Ciò che deve accadere accade” per la regia di Filippo Frittelli con la sua compagnia teatrale Underwear Theatre. Alla fine sono intervenuti il direttore artistico Alessandro Calonaci, il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, il sindaco di Signa Giampiero Fossi e il vice-sindaco di Lastra a Signa Leonardo Cappellini. Presenti alla serata la presidente della sezione Soci Coop Le Signe Elisabetta Guerrini e le Pro loco di Signa e Lastra a Signa. “Le istituzioni – si legge in una nota – hanno consegnato al direttore artistico Alessandro Calonaci una targa per ringraziarlo dell’ottimo lavoro svolto e per riconfermarlo come direttore artistico anche della prossima edizione de “Le Signe Art Festival”, targa che Calonaci ha accettato a nome di tutta la sua compagnia Mald’Estro, fondamentale aiuto nell’organizzazione e nella gestione di ogni serata. Sono stati ringraziati tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno reso possibile il Festival, dalle istituzioni, ai partner, agli sponsor, a tutti i collaboratori e soprattutto al pubblico che è sempre stato presente e ha sempre sostenuto tutti gli artisti”. “Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa bellissima avventura, – ha detto Calonaci -con particolare affetto nei confronti dei miei maldestri”.