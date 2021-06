“Le Signe Art festival”, domenica 27 giugno il via fra spettacoli, musica e la voglia di ripartire

SIGNA/LASTRA A SIGNA – Torna “Le Signe Art Festival”, torna il festival delle Signe con la direzione artistica di Alessandro Calonaci (Compagnia Mald’Estro) e il supporto di Città Metropolitana, Unicoop Firenze, Caruso Pro Lastra e Pro Loco Signa e lo fa in grande stile: l’inaugurazione allo stadio del Bisenzio, spostata di un giorno rispetto al programma iniziale, è prevista infatti per domenica 27 giugno. Dopo la preview nella Sala dell’Affresco del Comune di Signa dove, sempre domenica 27 alle 11, sarà inaugurata una mostra a cura del maestro Paolo Vannini, a dare il via ufficialmente il festival sarà il concerto serale (alle 21.30 allo stadio del Bisenzio) della Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa alla presenza dei sindaci Giampiero Fossi e Angela Bagni insieme ai rappresentanti dei due Comuni.

Previsto per il 29 giugno alle 21.15 il concerto itinerante a cura della Fanfara dei bersaglieri Marzi, un percorso che toccherà alcune fra le antiche vie di Castello a Signa per concludersi in piazza della Repubblica davanti al palazzo comunale; il 2 luglio alle 21.15, invece, Eviolins e Maela in “Mia, Gabriella”, ovvero un tributo alle due artiste di fama internazionale, Mia Martini e Gabriella Ferri, negli spazi della Misericordia di San Mauro. Dal 3 al 6 luglio il festival si sposta a Lastra a Signa: sabato 3, in collaborazione con Mita Academy, una serata nel centro storico dedicata a Dante Alighieri con letture, musiche, danze e banchetti; lunedì 5 alle 18 all’Antico Spedale di Sant’Antonio l’inaugurazione della mostra di Franco Tozzi “Verso la Redenzione” mentre martedì 6 alle 21.15 ci sarà un tributo a Jim Morrison con Nicola Pecci per la regia di Andrea Bruno Savelli in piazza Garibaldi con lo spettacolo “Essere Jim Morrison”.

Si prosegue con altri due eventi dedicati a Dante: mercoledì 7 luglio “Dante svelato”, conferenza a cura del professor Massimo Seriacopi nella Casa Madre delle Suore Passioniste a Signa, mentre giovedì 8 luglio sarà la volta di “Dante in Jazz” all’Eremo di Lecceto a Lastra a Signa con Giulio Stracciati alla chitarra e Alessandro Calonaci alla declamazione. Ancora, il 12 luglio alle 21.30 “Salomè” a cura di Underwear Theatre in piazza Garibaldi a Lastra a Signa; martedì 13 alle 21.15 un tributo a Fabrizio De Andrè al Giardino dell’Edera di Signa con “Ti ricordi di De Andre’?”; mercoledì 14 luglio in piazza Garibaldi a Lastra a Signa gli allievi del Mita Academy in un contest chiamato “La Notte del talento”: a decretare i vincitori che si aggiudicheranno il premio Leon Battista Alberti una giuria selezionata di esperti con un ospite d’eccezione quale Regina Schrecker. A concludere il festival gli spettacoli a cura della Compagnia delle Seggiole (20, 21 e 22 luglio alle 21.15) “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello al Museo di oggettistica ferroviaria Galileo Nesti, presso la stazione di Signa, e venerdì 23 luglio Grillo swing al Giardino delle Mura di Lastra a Signa.