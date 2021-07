“Le Signe Art Festival”: in arrivo un sabato “divino”, serata omaggio a Dante

LASTRA A SIGNA – Un sabato “divino”. E’ quello che vedrà protagonista domani, sabato 3 luglio, il centro storico di Lastra a Signa ma soprattutto “Le Signe Art Festival”. Un sabato divino” proprio perché nel segno del Sommo Poeta, Dante Alighieri, e che dalle 21.15 consentirà a tutti i presenti di fare un salto indietro nel tempo. In quello che è il primo appuntamento in programma a Lastra a Signa per la seconda edizione del festival. Una serata omaggio al Sommo Poeta, organizzata in collaborazione con la Consulta del volontariato e l’associazionismo locale, con letture, musiche e danze, alla quale si è “adeguata” anche la Trattoria Sanesi che, per l’occasione, come testimonia l’immagine che pubblichiamo qui in basso, propone un “Divino menu”. Stessa cosa presso la gelateria Gippino e Barlume, dove si potranno degustare specialità ispirate proprio alla Divina Commedia.

In piazza del Comune, via Dante Alighieri e piazza Garibaldi alcuni cittadini e rappresentanti di associazioni leggeranno canti della Divina Commedia. Inoltre, è previsto un intrattenimento musicale con l’esibizione del quintetto Melabranche, incursioni teatrali a cura di Mald’estro Compagnia e performance artistiche a cura di Mita Academy. La prossima settimana il programma del festival prosegue il 5 luglio alle 18 con l’inaugurazione, presso l’Antico Spedale di Sant’Antonio, della mostra di opere di Franco Tozzi dal titolo “Verso la redenzione”. Gli altri appuntamenti: il 6 luglio alle 21.15 in piazza Garibaldi lo spettacolo “Essere Jim Morrison” con Nicola Pecci per la regia di Andrea Bruno Savelli e l’8 luglio alle 21.15 presso l’Eremo di Lecceto lo spettacolo “Dante in Jazz” con Giulio Stracciati alla chitarra e Alessandro Calonaci che declamerà alcuni versi della Divina Commedia.