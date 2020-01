Le Signe intese come… città turistica: se ne parla venerdì 24 in Salablu

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Si intitola “Alle porte di Firenze, Le Signe città turistica” ed è l’iniziativa promossa dai Comuni di Lastra a Signa e Signa che si terrà venerdì 24 gennaio alle 18 in Salablu, in via degli Alberti, a Signa. Durante la serata, a cui interverranno l’assessore al turismo della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni e il sindaco di Signa Giampiero Fossi, sarà presentato il materiale promozionale realizzato sui due territori da parte dall’ambito turistico Firenze: in particolare mappe, video e immagini fotografiche. Nel corso dell’iniziativa si parlerà anche della progettazione turistica integrata fra i due Comuni alla luce del protocollo d’intesa firmato lo scorso 10 gennaio “per la promozione e valorizzazione congiunta e integrata dei territori dei Comuni di Lastra a Signa e Signa” (nella foto).