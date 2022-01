Le Signorine: dalla Piana a Tali e Quali show raccontando storie in musica

SESTO FIORENTINO – Non se lo aspettavano proprio, Claudia, Lucia e Benedetta di esibirsi a “Tali e quali show”. Lo hanno fatto sabato scorso 15 gennaio, nel programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Non si aspettavano neppure di ottenere un grande applauso dalla giuria bissato il giorno dopo dai social. Claudia Cecchini, Lucia […]

SESTO FIORENTINO – Non se lo aspettavano proprio, Claudia, Lucia e Benedetta di esibirsi a “Tali e quali show”. Lo hanno fatto sabato scorso 15 gennaio, nel programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Non si aspettavano neppure di ottenere un grande applauso dalla giuria bissato il giorno dopo dai social. Claudia Cecchini, Lucia Agostino e Benedetta Nistri sono Le Signorine il trio vocale della Piana. Si, perchè Claudia è di Sesto Fiorentino, Lucia è siciliana ma da sempre sestese e Benedetta risiede a Prato. Alla trasmissione di Carlo Conti Le Signorine con il loro look vintage hanno interpretato in modo perfetto il Trio Lescano. E hanno cantato le canzoni degli anni Quaranta “Ma le gambe” e “Tuli-tuli-tulipan”. Le tre cantanti e musiciste si sono presentate in in video registrato a Villa San Lorenzo dove raccontano qualcosa della loro attività.

Al telefono Lucia è molto contenta dell’esperienza appena vissuta al programma di Rai Uno. “Ci hanno telefonato in molti – dice – qualcuno anche per farci i complimenti e noi siamo molto contente”. Per il loro look vintage hanno “aperto gli armadi delle nonne” e scovato gli abiti glamour di un tempo come gonne a ruota, camicette, twin set, abiti da sogno diventato il loro marchio.

“Non ce lo aspettavamo di essere chiamate dalla Rai, non abbiamo mandato nulla, ma qualcuno ha notato un nostro video – racconta Lucia -a novembre è arrivata la telefonata dove ci chiedevano se volevamo partecipare alla trasmissione. Partecipare è stata una bella esperienza e la nostra Vittoria è stata proprio l’esperienza che abbiamo vissuto”.

Le tre trentenni appassionate di musica si sono incontrate durante i loro studi. “Proveniamo da scuole di musical – speiga Lucia – per caso ci siamo ritrovate a Sesto Fiorentino e nel 2017 grazie a Francesco Giorgi, quello che noi chiamiamo ‘il signore col cappello’ perchè ci colpì il cappello che indossava al primo incontro, abbiamo potuto dar vita a questo trio mettendo su il primo spettacolo”.

Sì perchè le esibizioni de Le Signorine sono veri e propri spettacoli, molto curati non solo musicalmente, ma anche nel look. “A noi piace raccontare le storie in musica – spiega Lucia – siamo partite dal Trio Lescano, dagli anni Quaranta per raccontare gli anni più recenti. In programma abbiamo uno spettacolo il 25 febbraio al Teatro del Cestello di Firenze dal titolo Un caffè con i cantautori. Quando ci esibiamo con noi ci sono i musicisti Tommaso Faida al contrabbasso, Pietro Guarracino alla chitarra e Duccio Bonciani alla batteria”.