Le stole di Fili di Lana finiscono su La7

CALENZANO – Da Calenzano agli studi di La7, le stole dell’azienda Fili di Lana hanno conquistato anche la giornalista Myrta Merlino che le ha scelte per indossarle in trasmissione. A raccontare come è avvenuto l’incontro tra l’azienda che crea sciarpe,stole, foulard e mantelle con filati italiani e la conduttrice de “L’Aria che tira” è Francesca Vannini

“All’inizio di novembre abbiamo ricevuto una telefonata da parte della sartoria di La7 dove ci dicevano che avevano visto sul nostro sito www.filidilana.com i nostri prodotti e che volevano acquistare delle stole per Myrta Merlino – ha detto -. Lì per lì pensavo fosse uno scherzo, poi mi hanno inviato la loro email ufficiale e ho avuto la conferma che fosse una richiesta seria. Lavoriamo per molte firme importanti, in Italia ma anche all’estero, ma sapere di essere stati scelti perché hanno visto il nostro lavoro direttamente dal nostro sito e che apprezzano quello che facciamo è una bella soddisfazione.

Dalla sartoria di La7 ci hanno spiegato che cercavano un prodotto Made in Italy di livello alto e la stola che ha indossato Myrta Merlino in trasmissione, di cui ci hanno inviato anche una foto, è un prodotto molto particolare perché realizzata con un telaio degli anni ’40 ed ha una rifinitura a cimosa”.

Attenzione al dettaglio, il connubio tra innovazione e tradizione, esperienza e soprattutto una grande passione per il proprio lavoro sono infatti gli elementi che hanno reso Fili di Lana un’azienda tanto apprezzata anche dalle griffe importanti.

“La nostra produzione di accessori moda nasce per portare capi artigianali di pregio nella vita delle persone – ha spiegato – Creiamo accessori di lusso esclusivi ma alla portata di tutti. Le collezioni Vertigo by FilidiLana sono capi pregiati, tessuti con tecniche tradizionali”. Un’azienda insomma che punta sul valore della tradizione artigianale per creare prodotti unici, tessuti con filati tutti rigorosamente Made in Italy. “Qualità, artigianalità e sostenibilità sono tre principi che guidano la nostra produzione di accessori moda. Per questo scegliamo solo fornitori in grado di garantire processi di selezione e lavorazione eco-compatibili e socialmente etici”.

Caratteristiche che hanno reso Fili di Lana una realtà importante che negli anni è riuscita a crescere e a farsi conoscere, come testimoniano anche i tanti attestati di stima “Siamo stati inseriti più volte nel programma de L’eredità delle donne di Serena Dandini – ha raccontato ancora Francesca Vannini – e negli scorsi anni durante il festival abbiamo ospitato anche delle visite guidate, in cui mostravamo come nascono i nostri accessori, che hanno riscosso tanto interesse da parte delle persone”. Fili di Lana però non è un marchio solo per vip, tutt’altro “Nel nostro outlet a Calenzano – ha concluso infatti – è possibile trovare prodotti di fascia alta a prezzi convenienti”.

Valentina Tisi