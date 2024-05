“Le storie contano” il libro sulla vita della Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – Per festeggiare i 51 anni della Libreria Rinascita, domenica 12 maggio, i librai organizzato la presentazione del libro “Le storie contano” edto da Apice Libri dove si racconta la storia della libreria. Presenti oltre ai librai l’assessore alla cultura Jacopo Madau.

Il libro è un viaggio di 160 foto corredate da ricordi con la copertina realizzata dall’illustratrice Elena Triolo che mostra un cuore di libri che batte incessantemente. Il libro contiene una pagina a colori con tante foto dei lettori, mentre qualche pagina è stata dedicata ai pensieri lasciati dai frequentatori della Libreria Rinascita.

“Il cuore rappresenta per noi la passione e il sentimento di chi fa il lavoro di librario – dice Francesca Albano della Libreria Rinascita Ubik – e questa è una pubblicazione rivolta ai tanti lettori che in questi anni ci hanno supportato in questi anni”. Al termine, dopo il taglio della torta si è tenuta la presentazione del libro di Chiara Bianchi “Il canto della fortuna”.

“Nel libro Le storie contano – spiega Albani – vengono ripercorsi tutti i momenti fondamentali della Libreria da quando si trovava in via Matteotti fino all’attuale sede di via Gramsci inaugurata il 15 marzo 2015. E quando nel 2017 siamo entrati in Ubik. La libreria negli anni si è rinnovata, è una libreria pop aperta e pronta ad intercettare nuovi lettori. Vogliamo che questo sia un luogo vivo. Abbiamo due gruppi di lettura e ne ospitiamo un terzo e poi abbiamo alcuni corsi tra acquerello, maglia, sommelier e libroterapia”.