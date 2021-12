“Le tre vie”: a Spazio Reale il convegno della Caritas Diocesana fiorentina

CAMPI BISENZIO – Dopo due anni di assenza, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato Spazio Reale a ospitare ieri mattina, sabato 11 dicembre, il consueto appuntamento con il convegno diocesano organizzato da Caritas Firenze. Alla presenza dell’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, e di monsignor Marco Domenico Viola, tutti i volontari delle Caritas parrocchiali sono giunti dai 17 vicariati per assistere all’evento più importante dell’anno. Una festa per Caritas Firenze che ha dato modo di ritrovarsi in amicizia e parlare di solidarietà. Un modo per ringraziare i propri volontari per il lavoro svolto in periodo difficile e tracciare la strada da seguire a favore dei più bisognosi.

Una strada tracciata, in occasione dei 50 anni di Caritas Italiana, nel giugno scorso, da Papa Francesco con le “Tre vie” di solidarietà da seguire nell’aiuto ai più deboli e bisognosi. E riprese dai tre relatori invitati a parlare: Ernesto Olivero, in collegamento da Torino, fondatore del Sermig – il Servizio Missionario Giovani (la via degli ultimi), il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi (la via del Vangelo), e Tiziana Ciampolini, psicologa sociale, presidente di S-nodi, associazione che accompagna le comunità locali a sviluppare economia sociale e solidale su misura del proprio territorio mettendo al centro la riduzione delle diseguaglianze Tre vie, tre relatori, tre esperienze di vita, moderati, anzi “interconnessi” fra di loro dal direttore di Toscana Oggi, Domenico Mugnaini.

“Dopo due lunghi anni, – ha detto il direttore di Caritas Firenze, Riccardo Bonechi – finalmente abbiamo ritrovato i nostri. Loro sono il nostro punto di forza sul territorio, grazie al loro lavoro riusciamo ad aiutare e a venire incontro a tutte le difficili realtà presenti all’interno della Diocesi fiorentina che conta ben 17 vicariati. Per noi questa è stata una festa. Abbiamo condiviso la strada che dobbiamo seguire a favore del prossimo e dei più bisognosi. Ma soprattutto abbiamo condiviso quell’amore che ci spinge ogni giorno ad aiutare senza chiedere niente in cambio. Un ringraziamento particolare anche ai 27 studenti dell’istituto onnicomprensivo Buontalenti che nella loro divisa scolastica hanno servito, con grande professionalità e disponibilità, il buffet cucinato e preparato dalla cucina del ristorante Acero Rosso con sede nel complesso di Spazio Reale”.