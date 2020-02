SIGNA – Nel 1897 ci furono “50 giorni di lotta ed è lo sciopero meno conosciuto delle trecciaiole. Di tutto questo se ne parlerà nella conferenza che Boreno Borsari terrà domani, giovedì 20 febbraio, alle 16, presso il circolo Auser Filo d’argento Signa che ha sede in via delle Terrecotte 2 (ingresso libero). L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Comune di Signa e rappresenta un’occasione importante per conoscere una pagina della storia del nostro Comune meno nota.