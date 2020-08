Le vacanze? Fotografale e partecipa al contest di Sei di Calenzano se…

CALENZANO – E’ particolare l’estate 2020. Tra mascherine, orari, distanziamento sociale, la scelta delle vacanze è condizionata non solo dal desiderio di “andare lontano”, ma anche di poter trovare un luogo dove le regole (distanziamento sociale, mascherina, etc) in questo tempo di Covid si possono rispettare. Si parte da Calenzano, ma si porta la cittadina nel nostro cuore, insomma “vacanze vicine o lontano, basta tornare a Calenzano”. Questa indicazione in rima non è altro che il tema di un concorso fotografico promosso dal gruppo di Facebook “Sei di Calenzano se…”. E sei di Calenzano se vai in vacanza con il cuore a Calenzano. Come si può partecipare al contest fotografico? Allora, andiamo con ordine: il contest con l’hashtag #fotocontest6dicalenzanose, è già iniziato e terminerà il 10 settembre; per partecipare basta “pubblicare sul gruppo la foto delle vostre vacanze inserendo il tag con l’hashtag #fotocontest6dicalenzano” e il gioco è fatto. Cosa si vince? “Niente – dice Lapo Simonetti amministratore del gruppo Fb – se non la grande visibilità”. E per chi fotografa, lo sappiamo, è il premio migliore quello di mostrare le proprie foto! E.A.