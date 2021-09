“Le Vie dell’acqua”, dal 25 settembre camminate alla scoperta dei fiumi e delle sponde di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Conoscere e valorizzare le sponde dei fiumi e dei torrenti del territorio: nasce con questi obiettivi il nuovo ciclo di camminate Le vie dell’Acqua in partenza dal prossimo 25 settembre. Tre passeggiate promosse insieme al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno e ad alcune associazioni locali attraverso le quali sarà possibile anche scoprire itinerari inediti e paesaggi poco conosciuti lungo i fiumi e i torrenti del territorio. l programma inizia sabato 25 settembre con la passeggiata da Porto di Mezzo a Ponte a Signa. L’itinerario a piedi partirà dalle 10 dal campo di baseball di Porto di Mezzo e proseguirà alla scoperta delle sponde dell’Arno a seguito dell’intervento di riqualifica promosso dal Consorzio. Durante la camminata saranno visitabili due mostre fotografiche con immagini che ripercorrono alcuni momenti della vita lungo l’Arno del passato. In collaborazione con CCN Lastra Shopping, Accademia del Coccio e Comitato Porto di Mezzo. La seconda camminata “Un percorso ad anello lungo l’Arno e il torrente Vingone” si terrà sabato 9 ottobre con partenza dalle 14.30 dalla scuola media Leonardo Da Vinci. L’itinerario a piedi costeggerà il Parco Fluviale per proseguire poi in direzione Sant’Ilario per conoscere un inedito tratto degli argini del torrente Vingone. Infine l’ultimo percorso “Lungo le sponde della Pesa” è in programma sabato 23 ottobre con partenza alle 14.30 da piazza del Popolo a Ginestra Fiorentina. La camminata si svolgerà lungo il fiume Pesa fino alla sorgente della Roveta.

In collaborazione con l’Associazionismo locale e il CCN In Centro a Ginestra. Disponibile un servizio navetta per il ritorno al punto di partenza a cura dell’Humanitas di Scandicci sezione di Ginestra Fiorentina. “Non è la prima volta – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – che proponiamo un progetto che ha come obiettivo quello di favorire i corretti stili di vita attraverso la camminata all’aperto. Questa volta l’iniziativa ha anche un carattere di sensibilizzazione e conoscenza ambientale. Andremo infatti a conoscere meglio le sponde dell’Arno, della Pesa e del Vingone anche valorizzando il bel lavoro effettuato dal Consorzio di salvaguardia e tutela dei corsi d’acqua. In questo modo riscopriremo un modo diverso di vivere le aree fluviali e in particolare, durante la passeggiata lungo l’Arno da Porto di Mezzo verso Ponte a Signa apprenderemo anche dei particolari sulla storia locale”.

“Le iniziative sui corsi d’acqua del territorio di Lastra a Signa – ha spiegato il presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino – hanno il triplice valore di coinvolgere dal basso le comunità locali riportandole ad apprezzare natura, storia e cultura lungo i fiumi, attivare conoscenze idee e proposte nell’ambito dei percorsi partecipativi dei Contratti di fiume della Pesa e dell’Arno e valorizzare il lavoro del nostro Consorzio nell’ambito del programma della settimana Nazionale dei Consorzio di Bonifica”.