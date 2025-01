“Le voci della sera” con Silvia Frasson al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO -Al Teatro della Limonaia il 2 febbraio alle 20.30 andrà in scena “Le voci della sera” dall’omonimo romanzo di Natalia Ginzburg, adattamento per la scena e regia di Silvia Frasson che sarà anche in scena. La storia. Un paese e le sue voci. Una madre, una figlia e le vite degli altri. Una struggente storia […]

SESTO FIORENTINO -Al Teatro della Limonaia il 2 febbraio alle 20.30 andrà in scena “Le voci della sera” dall’omonimo romanzo di Natalia Ginzburg, adattamento per la scena e regia di Silvia Frasson che sarà anche in scena. La storia. Un paese e le sue voci. Una madre, una figlia e le vite degli altri. Una struggente storia d’amore, come tutte. La vita così com’è, senza fronzoli. Lo sguardo nudo di Natalia Ginzburg si incontra con il teatro di emozione di Silvia Frasson. Nella narrazione de “Le voci della sera” – che arriva in teatro per la prima volta- Silvia Frasson veste i panni e lo sguardo di Elsa, protagonista a cui la Ginzburg affida il racconto di questo struggente e veritiero romanzo sulle relazioni, sui rapporti umani, sulle abitudini e disabitudini d’amore, sui sentimenti da cui non tutti si lasciano travolgere, sui pensieri che troppo spesso vengono sotterrati per poter continuare a vivere. Ritratto perfetto di un modo indeciso e impermeabile di vivere la propria vita e le relazioni con gli altri. Tutti i personaggi passano attraverso il corpo di una sola attrice: alcuni di loro animano scene e momenti esilaranti, dialoghi pieni di ironia, strappano sorrisi e leggerezza, altri riempiono lo spazio scenico di travolgente sentimento, per cui si rimane senza fiato. Biglietti: 16 euro intero, 13 euro ridotto