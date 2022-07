L’edizione 2022 di “LuglioBambino” “si accende” domenica 3 luglio a Signa nel parco dei Renai

SIGNA – “Si accende” a Signa, nel parco dei Renai, l’edizione numero 29 di “LuglioBambino”, il festival che quest’anno ha come tema “La libertà è partecipazione”, che vede la collaborazione dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa, oltre alla Città metropolitana di Firenze e la cui direzione artistica è affidata a Sergio Aguirre e Manola Nifosì (Atto Due). La rassegna prende il via domani, domenica 3 luglio, alle 18.15 con la compagnia teatrale “All’incirco – Marionette e burattini”, nata nel 2011 dall’incontro di Gianluca Palma e Mariasole Brusa. E che in questi anni ha dato vita a un progetto di ricerca sul teatro di figura e sull’arte di strada volto a integrare arti diverse e complementari per concentrarsi sulla potenza narrativa dell’immagine e il rapporto tra corpo e oggetto. Non a caso, la ricerca sul burattino e sulla marionetta prende origine da elementi tipici della tradizione italiana ma si rivolge principalmente agli esiti contemporanei. E tutti i materiali di scena sono costruiti artigianalmente, spesso con materiali di riciclo, dai membri della compagnia. Domani la compagnia metterà in scena “Ecomonster”, uno spettacolo di marionette a fili e teatro d’attore che si interroga, in chiave ironica e grottesca, sul concetto di coscienza. Per ulteriori informazioni https://www.allincirco.com/home – https://comune.signa.fi.it/cultura/lugliobambino-festival-2022/