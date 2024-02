Lega “Al buio il parcheggio di via degli Scarpettini”

SESTO FIORENTINO – Il parcheggio di via degli Scarpettini al buio: lo sottolinea la Lega che su questo aspetto esprime la propria preoccupazione. “Nonostante le sollecitazioni da parte del nostro gruppo negli ultimi due anni, – precisa la Lega in una nota – il Comune di Sesto Fiorentino non ha ancora provveduto all’intervento promesso per […]

“Nonostante le sollecitazioni da parte del nostro gruppo negli ultimi due anni, – precisa la Lega in una nota – il Comune di Sesto Fiorentino non ha ancora provveduto all’intervento promesso per garantire la sicurezza di questo importante spazio. Il parcheggio attualmente dipende dalla luce fornita da due fari del Tennis Club adiacente, il che implica che i costi e la manutenzione ricadano esclusivamente sul club stesso e sul ristorante Open all’interno della struttura. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni da parte del Comune, nessun intervento è stato effettuato fino ad oggi”.

Un sopralluogo al parcheggio di via Scarpettini è stato fatto dal gruppo della Lega composto dal capogruppo Daniele Brunori, dalla vicesegretaria Sabrina Fiorelli e da Vanni Sonni del direttivo comunale. “Senza gli impianti del Tennis Club – dicono – il parcheggio rischia di essere avvolto nel buio, esponendo i residenti alla minaccia di malintenzionati, furti e violenze”.

“Il Comune aveva precedentemente ed in diverse occasioni assicurato un intervento, – prosegue la nota della Lega – l’ultima delle quali aveva indicato come termine ultimo la fine del 2023, ma questa promessa non è stata mantenuta”. La Lega condanna questa mancanza di azione e sollecita il Comune a prendere misure immediate per garantire la sicurezza di chi frequenta il parcheggio e del quartiere circostante. “Chiediamo – concludono gli esponenti leghisti – al Comune di onorare le proprie promesse e di agire senza indugi per installare l’illuminazione pubblica necessaria nel parcheggio di via degli Scarpettini”.