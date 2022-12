Lega: “Ancora una volta viale Guidoni allagato in direzione Autostrada. Possibile, appena piove, essere sempre in queste condizioni?”

FIRENZE – “Stamattina il viale Guidoni in direzione Autostrada era completamente allagato, come riportano numerose testimonianze. Non è possibile che la città, appena piove un po’ di più, come già preannunciato anche dalla protezione civile, finisca con alcune strade centrali paralizzate. Situazione simile e allagamenti ci sono stati come da molteplici segnalazioni ricevute dai nostri […]

FIRENZE – “Stamattina il viale Guidoni in direzione Autostrada era completamente allagato, come riportano numerose testimonianze. Non è possibile che la città, appena piove un po’ di più, come già preannunciato anche dalla protezione civile, finisca con alcune strade centrali paralizzate. Situazione simile e allagamenti ci sono stati come da molteplici segnalazioni ricevute dai nostri consiglieri di quartiere anche in via del Sansovino davanti alla scuola poco dopo le 8”: queste le parole del capogruppo in Palazzo Vecchio e segretario cittadino della Lega, Federico Bussolin, del responsabile Quartiere 5 della Lega, Federico Bonriposi e del capo gruppo al Quartiere 4 della Lega, Davide Bisconti, dopo il maltempo delle ultime ore.

“Il sindaco Nardella – aggiungono – ci pare sia un po’ troppo distratto dalle vicende nazionali del congresso Pd e molto poco interessato alla sua città. Sapere da giorni che sarebbe arrivato questa quantità di piogge frequenti, non era una cosa complicata. Dire ogni volta che è colpa della pioggia è poco risolutivo, quando invece si può prevenire gli allagamenti pulendo le apposite caditoie stradali in modo accurato da foglie e degrado. Altrimenti sindaco ci avverta se preferisce che ci si muova tutti in futuro con una canoa…”.

