Lega “Approvata all’unanimità la mozione sulle problematiche del Calamandrei”

SESTO FIORENTINO – Approvata dal consiglio comunale, all’unanimità, la mozione presentata dalla Lega sulle problematiche dell’Istituto Calamandrei. Con il documento approvato maggioranza e opposizione “si impegneranno a far sì che venga sensibilizzata la Città metropolitana, la Regione e il governo in merito. Il sindaco e la giunta si impegneranno, inoltre, a chiedere il cronoprogramma degli interventi di ripristino agibilità e vivibilità della sede della scuola Calamandrei in via Milazzo, della succursale e della palestra di viale di Vittorio continuando ad avere sempre maggiore attenzione su questa problematica”. La Lega, si legge in una nota del gruppo di opposizione, “si impegnerà anche a informare il governo di cui fa parte e il ministro Valditara della annosa questione di pluridecennale memoria”. Inoltre con il documento è stato deciso che “il capo gruppo Pd ha assicurato che entro l’estate 2024 saranno portati a termine tutti gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di vivibilità delle strutture scolastiche. La Lega vigilerà sulla buona resa dei lavori e manderà fino al ministro dell’istruzione e del merito le ragioni degli studenti da troppo tempo in attesa di risposta”. La Lega giudica questo risultato “una sua vittoria e soprattutto degli studenti che avevano un po’ perso la fiducia nelle istituzioni” e, conclude “E’ la vittoria di tutti i sestesi”.