Lega Calenzano e Campi Bisenzio presentano una mozione per gli incentivi per i nuovi nati

CALENZANO – ”Benvenuti tra noi” è il tema di una mozione che la Lega presenta nei consigli comunali di Calenzano e Campi Bisenzio per chiedere incentivi per i nuovi nati. Il documento viene presentato a Calenzano dal consigliere Daniele Baratti e a Campi Bisenzio da Claudia Camilletti. “L’Italia – si legge in una nota dei due consiglieri della Lega – risulta uno dei paesi più esposti sia alla crescita della quota di anziani, sia alla contrazione della popolazione che nel 2018 superava di poco i 60 milioni, oltre 124 mila unità in meno rispetto all’anno precedente. In flessione risulta soprattutto la natalità: nel 2018 sono stati iscritti all’anagrafe solo 439.747 bambini, circa la metà dei nati nel 1974. Negli ultimi anni, oltre alle misure attuate a livello nazionale(vedi bonus bebè, assegno di maternità, eccetera), vi sono Comuni che hanno scelto di sostenere la natalità sul proprio territorio proponendo incentivi una tantum per le neo mamme”.

La mozione chiede ai consigli di Calenzano e Campi Bisenzio “un sostegno sociale concreto alle famiglie calenzanesi e campigiane per aiutarle ad affrontare i momenti legati alla nascita di un bambino”.

“Tenuto conto della difficile situazione economica di alcune famiglie – prosegue la nota dei due consiglieri – crediamo che un ulteriore sostegno da parte delle amministrazioni locali possa significare un piccolo ma immediato aiuto per affrontare le numerose e non indifferenti spese che una famiglia deve affrontare alla nascita di un bambino. Riteniamo opportuno, pertanto, che anche il Comune in un’ottica di sostegno alla natalità faccia la propria parte individuando le risorse necessarie per garantire un contributo. Quest’ultimo, da erogarsi in forma di detrazione di tasse e/o quote relative a servizi a domanda individuali richiesti dalla famiglia o come ‘buono spesa’ per prodotti dedicati alla cura del neonato (valutando la possibilità di coinvolgere in compartecipazione anche le Farmacie del territorio Comunale), per ogni figlio nuovo nato (se nascono due gemelli, la madre ha diritto a due contributi; lo stesso se vengono adottati contemporaneamente due bambini) residente nel Comune di Calenzano/Campi Bisenzio specificando tra i vari criteri di accesso al contributo quello di residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, di almeno un genitore convivente”.