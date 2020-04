Lega: “Campi Bisenzio, ok i controlli e la rigidità ma i certi casi vanno contestualizzati”

CAMPI BISENZIO – Sui controlli effettuati nei giorni di festa dalla Polizia municipale, è arrivata una presa di posizione della Lega, sia della Piana che fiorentina, in merito al fatto che “un cittadino – scrivono in un comunicato – sarebbe stato multato perché sprovvisto dell’autocertificazione mentre andava a dare da mangiare ai suoi cani a circa 1 chilometro da casa. Noi – dichiara il consigliere comunale e segretario della Piana fiorentina della Lega Filippo La Grassa (nella foto) insieme alla responsabile di Campi Bisenzio Vanessa Fiaschi – siamo i primi a chiedere un severo rispetto delle regole e soprattutto l’uso dei dispositivi di protezione individuale. Però crediamo che ci siano alcune azioni dovute anche nel rispetto del fatto che chi comunque possiede animali deve, con scrupolo rigoroso e senso civico, non venire meno alle proprie responsabilità di curarli e nutrirli. Magari, in mancanza dell’autocertificazione, questa poteva essergli fornita direttamente senza procedere direttamente alla contravvenzione”. “Sia l’assessore Nucciotti che il sindaco chiedono – aggiungono nel comunicato a cui, si legge, si associa anche il segretario provinciale Alessandro Scipioni – di temperare con il buonsenso le azioni di controllo considerando indispensabile il rispetto degli obblighi necessari per il mantenimento di impegni importanti di assistenza e di tutela sia dei soggetti deboli che degli animali. La rigidità è doverosa, ma va contestualizzata per evitare di inibire gli impegni positivi suddetti”.