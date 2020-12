Lega e Fratelli d’Italia: “Mascherine: San Mauro, Lecore e San Piero a Ponti di nuovo dimenticate dall’amministrazione comunale”

SIGNA – “L’amministrazione comunale si dimentica di nuovo delle frazioni di San Mauro, San Piero a Ponti e Lecore, anche per la distribuzione delle mascherine”: lo dicono, in una nota, Vincenzo De Franco, capo gruppo della Lega in consiglio comunale, e Marco Colzi, coordinatore comunale signese di Fratelli d’Italia. “La distribuzione, infatti, avverrà solo a […]

SIGNA – “L’amministrazione comunale si dimentica di nuovo delle frazioni di San Mauro, San Piero a Ponti e Lecore, anche per la distribuzione delle mascherine”: lo dicono, in una nota, Vincenzo De Franco, capo gruppo della Lega in consiglio comunale, e Marco Colzi, coordinatore comunale signese di Fratelli d’Italia. “La distribuzione, infatti, avverrà solo a Signa, – continuano – costringendo gli abitanti delle frazioni a doversi recare nel capoluogo per ritirarle, ovviamente creando disagio soprattutto ai più colpiti, ovvero agli anziani, che sono anche i più interessati a ritirare i dispositivi di protezione. Facciamo osservare anche il fatto che il numero di mascherine distribuite (5 chirurgiche) è ampiamente insufficiente, dato che una di queste è efficace solo per poche ore. In ogni caso, continua a manifestarsi il fatto che l’amministrazione è sempre più distante dalle frazioni su tutti i temi: viabilità, sicurezza, manutenzioni stradali, manutenzione dei cimiteri e così via. L’opposizione di centro-destra porterà di nuovo all’attenzione questi problemi in sede di consiglio comunale”.