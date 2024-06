Lega Forza Italia “Non sosterremo nessuno dei due candidati al ballottaggio”

CALENZANO – Il Centrodestra non sosterrà al ballottaggio nessuno dei due candidati, lo afferma, in una nota Lega Forza Italia. “La nostra lista ha ottenuto un importante sostegno confermando il dato delle europee ed evidenziando la vicinanza dei nostri valori e delle nostre idee alle esigenze della popolazione. – si legge nella nota di Lega Forza Italia – Tuttavia, alla luce delle attuali circostanze e delle opzioni rimaste in campo per il ballottaggio, annunciamo ufficialmente che non appoggeremo nessuno dei candidati rimasti”. Una scelta, prosegue la nota “dettata dalla nostra volontà di rimanere coerenti con le posizioni e i principi che abbiamo sempre sostenuto. Le nostre visioni e le nostre soluzioni per il futuro del territorio sono profondamente diverse da quelle proposte dai candidati al ballottaggio e crediamo fermamente che un sostegno non rispecchierebbe il mandato ricevuto dai nostri elettori”.