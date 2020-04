Lega “Gel antisettico nelle scuole e negli uffici pubblici”

SESTO FIORENTINO – “Come pensa il sindaco Falchi di fronteggiare la previsione della diffusione del virus in vista della riapertura delle scuole?” E’ la domanda che pongono Filippo La Grassa e Alessandro Scipioni rispettivamente coordinatore Lega della Piana Fiorentina e responsabile Provinciale Lega.

“Come pensa – proseguono i due esponenti della Lega – di trovare i fondi predisporre il gel disinfettante e la carta igienica al rientro degli studenti e negli uffici pubblico oppure i fondo e gli sponsor si trovano solo per iniziative quali la distribuzione delle bottiglie di alluminio per le iniziative relative alla Plastic-free o la distribuzione del giornalino del Comune nelle scuole?”

Gli esponenti della Lega chiedono gel antisettico nelle scuole e negli uffici pubblici per contrastare la diffusione del Coronavirus.

“Insomma – proseguono – vogliamo sapere se il sindaco e la sua Giunta questi toni per la prevenzione del Coronavirus intendono trovarli o solo limitarsi a dire (adesso) quello che non dobbiamo fare. ‘Chiudere la stalla dopo che i buoi sono scappati’ è una misura per noi insufficiente”.