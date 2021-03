Lega “Il nostro programma per la tutela degli animali domestici”

SESTO FIORENTINO – “La tutela degli animali è un valore etico sempre più importante per i cittadini di ogni età e condizione, considerato che più della metà delle famiglie toscane convive con un animale” Ad affermarlo è la Lega, in una nota, che fa dell’argomento un punto del proprio programma elettorale. . “Il nostro programma […]

SESTO FIORENTINO – “La tutela degli animali è un valore etico sempre più importante per i cittadini di ogni età e condizione, considerato che più della metà delle famiglie toscane convive con un animale” Ad affermarlo è la Lega, in una nota, che fa dell’argomento un punto del proprio programma elettorale. .

“Il nostro programma – prosegue la nota – mira sia alla tutela degli animali di affezione che alla prevenzione del randagismo, aiutando i proprietari di animali con reddito basso sulla base del modello isee a supportare le spese veterinarie, concedendo loro sterilizzazione gratuita e grazie alla costituzione di un’ Oasi felina, fiore all’ occhiello del nostro programma”.

Sono 10 le proposte che sostengono questo programma: la costruzione di un Oasi felina che possa accogliere gatti che necessitano di curie e/o sterilizzazione prima di essere riimmessi nel territorio, accogliere cuccioli che necessitano di stallo in attesa di adozione, ospitare gatti anziani o malati che non possono più stare nel territorio, e che abbia possibilmente un ambulatorio veterinario attrezzato al suo interno. Inoltre la Lega prevede che per la tutela degli animali all’interni dell’Oasi faunistica, sia vietata la caccia vicino alla stessa Oasi.

Le altre proposte sono: la mnutenzione delle aree cani “in modo – si legge nella nota – da renderle più sicure e porre particolare attenzione all’illuminazione per permettere di poter utilizzare gli sgambatoi anche durante le ore serali. Implementazione di zone di ombra di cui tale aree sono prive” e la “copertura del 50% delle spese veterinarie per gli animali di affezione per i nuclei familiari con redditi bassi (sulla base del modello ISEE)”.

Altro punto del programma il riconoscirmento “alle volontarie delle colonie feline (tesserate e designate) di un fondo per l’acquisto del cibo necessario e di un posto fisso a titolo gratuito presso il mercato settimanale, dove poter collocare una bancherella per vendere manufatti e permettere alle volontarie di autofinanziarsi per le ulteriori spese necessarie e presentazione tramite foto dei cuccioli adottabili, dando loro visibilità”. C’è poi la convenzione con veterinari della Piana “per la cura dei gatti delle colonie feline in modo che le volontarie possano facilmente avere notizie e visitarli durante la degenza”; la creazione di “un’ambulanza veterinaria che si occupi di recuperare animali feriti e portare dal veterinario animali di persone impossibilitate (anziane non conviventi)”.

In tema di sicurezza la Lega chiede di “aumentare i controlli della municipale che si coadiuverà con le guardie zoofile, per evitare che i cani vengano lasciati liberi senza guinzaglio, visto le sempre più frequenti aggressioni”; di “formare la cittadinanza sulle procedure e sui numeri da chiamare in caso di avvistamento di cuccioli di cane o gatto da recuperare e interventi da fare compresi animali investiti” e realizzare una applicazione per dog e cat sitter “con nominativi di persone disponibili, in modo che l’utente possa facilmente prenotarsi ad un prezzo standard fissato”.