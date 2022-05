Lega, “Incendio ai giardini: le telecamere avrebbero fatto scoprire i colpevoli”

SESTO FIORENTINO – “Ennesimo caso di vandalismo a Sesto” lo afferma in una nota la Lega di Sesto Fiorentino riferendosi ad un incendio avvenuto la notte scorsa in un gioardino di via Camporella. “Nella notte tra giovedì 19 maggio e venerdì 20 maggio è stato appiccato un fuoco ai giardini in via Campanella – si […]

SESTO FIORENTINO – “Ennesimo caso di vandalismo a Sesto” lo afferma in una nota la Lega di Sesto Fiorentino riferendosi ad un incendio avvenuto la notte scorsa in un gioardino di via Camporella. “Nella notte tra giovedì 19 maggio e venerdì 20 maggio è stato appiccato un fuoco ai giardini in via Campanella – si legge nella nota della Lega – nella zona del campo sportivo. Il tutto ovviamente avvenuto tra lo sgomento dei residenti svegliati in piena notte dalle fiamme e dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco. È proprio in questi casi che la mancanza di videocamere di sorveglianza si fa sentire: sarebbero state utili,anzi fondamentali, per risalire a chi ha agito come descritto di sopra. Tutto questo nasce anche dalla mancanza di controlli e sopralluoghi da parte degli organi di competenza. Alla mancata risposta ai nostri numerosi appelli sul tema sorveglianza chi ne risponde sono cittadini stessi: auspichiamo pertanto a un’imminente presa di posizione da parte dell’amministrazione”.

La Lega coglie l’occasione per chiedere l’installazione di telecamere. “Se ci fossero state le telecamere – dice Daniele Brunori,capogruppo Lega Sesto Fiorentino – a quest’ora sapremmo già chi è stato, invece no”. “Una maggiore presenza della polizia sul territorio,riduce la criminalità” afferma Roberto Abate, Consigliere Comunale Lega. “La lega chiede ormai da anni di mettere delle telecamere in punti strategici per poter vedere quelli che sono i colpevoli” conclude Alessandro Salvadori, Responsabile della Lega sulla Piana.