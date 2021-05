Lega, la controreplica di De Franco: “Non resto in un partito dove non c’è rispetto per le persone”

SIGNA – Non si placa, a Signa, il dibattito nella Lega e intorno alla Lega. Dopo le parole, infatti, commissario della Lega Toscana-Salvini Premier, Mario Lolini, è arrivata la controreplica di Vincenzo De Franco, a questo punto ex capo gruppo del partito in consiglio comunale. Una polemica, più o meno a distanza, che, probabilmente, proseguirà anche nelle prossime settimane. “Leggo con grande stupore – dice De Franco – le ultime dichiarazioni rilasciate dal commissario regionale della Lega, Lolini, non so se sue personali o frutto di chi lo circonda e lo consiglia male nelle determinazioni da assumere nella Piana. Lolini parla di “dolorosa decisione”, di confronto e di ascolto. Nulla di tutto ciò è mai avvenuto. E’ vero, avevo un appuntamento con Lolini fissato presso lo studio di un comune amico a Firenze per lunedì 24 maggio. Incontro nel corso del quale avremmo dovuto discutere di Signa e, tal fine, avevo messo da parte una nutrita documentazione per illustrargli le ragioni, non solo mie ma di tutti gli iscritti nel Comune, che hanno fin qui alacremente lavorato per la Lega. A questo punto non so se Lolini ha mantenuto in calendario tale incontro, ma sta di fatto che adesso è del tutto inutile. Lolini ha scelto ma anche io ho scelto. Io non sto in un partito dove non c’è dibattito, né rispetto per le persone, è una questione di dignità personale oltre che di etica pubblica”.