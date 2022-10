Lega. “La Racchetta avrà una sede”

SESTO FIORENTINO – “L’associazione La Racchetta avrà finalmente la sua sede”: lo affermano in una nota Daniele Brunori (nella foto), Roberto Abate e Maurizio Vitrano, consiglieri della Lega riferendosi alla richiesta avanzata da Racchetta di una sede da poter condividere con la Croce Viola. A giugno scorso, spiega la Lega nella nota era stata presentata una mozione da parte del capogruppo Brunori per chiedere al Comune di cercare una sede alla Racchetta. “fu risposto anche polemicamente: non sappiamo, non dipende da noi, vorremmo ma non possiamo, non possiamo fare favoritismi a fini elettorali, – spiega la Lega – grazie anche alla mozione e all’impegno della Lega finalmente si è giunti al risultato: la Racchetta avrà la sua sede. E’ la vittoria di tutti i sestesi”.

“L’associazione La Racchetta – prosegua la Lega – non ha mai avuto una sede propria o in affitto pur esprimendo numerose volte la necessità di una sede per effettuare la propria attività in modo sereno, sicuro e continuativo. In passato sono state prese in considerazione la possibilità di un affitto o dell’acquisto del terreno. E visto che il Comune fornisce locali in affitto a canoni estremamente agevolati (con riduzioni fino al 90%) ad associazioni operanti sul territorio e che abbiano particolari meriti sociali e che Il Piano Operativo Comunale non è ancora stato presentato e pertanto vi sono margini per prevedere uno spazio apposito per La Racchetta. Finalmente il sindaco e la giunta Comunale porranno in essere tutti gli atti necessari affinché si trovi la sede per La Racchetta congiuntamente all’associazione Croce Viola che abbiano una posizione centrale nel territorio comunale”.