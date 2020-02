Lega: “Lo stop all’aeroporto è una sconfitta pesante per il Pd”

FIRENZE – “La sentenza del Consiglio di stato che boccia il Masterplan dell’aeroporto pone la parola fine a una lunga sequela di polemiche fra il Pd regionale e i sindaci della Piana”. Ne sono convinti Elisa Montemagni, capo gruppo della Lega in Consiglio regionale, Federico Bussolin, capo gruppo a Palazzo Vecchio, e il coordinatore provinciale Alessandro Scipioni.

“L’ennesimo esempio – spiegano in una nota – di come dalle troppe e spesso vacue parole, poi chi amministra Firenze non sappia mai trarre fatti concreti a favore dei cittadini. Lo stop è una pesante sconfitta per il Pd e tutto deve essere rivisto anche su larga scala”. “Il progetto aveva diverse falle ed è stato perso del tempo prezioso oltre a non pochi soldi per trovare una quadra veramente idonea. Ci chiediamo, inoltre, a questo punto come si possa costruire una grande coalizione attorno al candidato presidente Giani, che non ha mai negato di essere un estimatore dell’aeroporto, mentre il sindaco di Sesto, Falchi, esulta per la sentenza del Consiglio di stato”.