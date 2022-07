Lega: “Per risolvere i problemi di carenza idrica nella Piana è impensabile appellarsi solo al senso civico dei cittadini”

PIANA FIORENTINA – “La grave crisi idrica che sta funestando la nostra regione ci impone la necessità di fare scelte precise per scongiurare qualsiasi scenario negativo per i cittadini”: a parlare così è Vanessa Fiaschi, capo gruppo della Lega Salvini Premier a Campi Bisenzio e segretario della Piana fiorentina per i Comuni di Campi Bisenzio, […]

PIANA FIORENTINA – “La grave crisi idrica che sta funestando la nostra regione ci impone la necessità di fare scelte precise per scongiurare qualsiasi scenario negativo per i cittadini”: a parlare così è Vanessa Fiaschi, capo gruppo della Lega Salvini Premier a Campi Bisenzio e segretario della Piana fiorentina per i Comuni di Campi Bisenzio, Signa e Lastra a Signa. “Tuttavia – continua Fiaschi – pensare di risolvere il problema facendo appello al solo senso civico è ipocrita. Infatti, chi governa deve tenere conto dello stato di manutenzione degli impianti che, a oggi, disperdono circa il 40% d’acqua, complice una rete idrica assolutamente obsoleta. Le segnalazioni che costantemente ricevo denunciano proprio perdite giornaliere”. “Perché l’amministrazione – conclude Fiaschi – anziché chiedere costantemente sacrifici ai cittadini non adempie alle proprie specifiche competenze provvedendo alle dovute riparazioni?”.

Dall’altra parte della Piana Fiorentina, la situazione non è migliore: “Anche a Sesto Fiorentino riceviamo segnalazioni di guasti, disagi e perdite d’acqua – dice Daniele Brunori, segretario della sezione di Sesto Fiorentino e capo gruppo in consiglio comunale della Lega – e visto che in Italia si stima che non più del 10% del consumo di acqua sia ascrivibile ai cittadini, senza contare le perdite della rete idrica; comprendiamo l’intento dell’ordinanza del sindaco Falchi per limitare il consumo d’acqua agli usi strettamente “igienico-domestici” ma non è certo giusto né utile che siano solo i cittadini a pagare i disagi di questa situazione. Nel prossimo consiglio comunale interrogheremo il sindaco su questo tema con un documento che il nostro gruppo di Sesto sta approntando in queste ore”.