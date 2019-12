Lega Piana: entusiasmo per gli auguri natalizi al Tennis Club

SESTO FIORENTINO – Si sono trovati in molti, ieri sera 17 dicembre al Tennis Club per la cena organizzata dalla Lega della Piana fiorentina in occasione degli auguri natalizi. “Si è riscontrato entusiasmo tra gli iscritti della sezione che ha registrato importanti risultati storici nel corso dell’ultima tornata amministrativa e soprattutto del ballottaggio nel Comune di Signa, – si legge in una nota della Lega della Piana – presenti molti amministratori locali dal capogruppo a Lastra a Signa Carla Porrari, all’ex candidato a sindaco e capogruppo di Signa Vincenzo De Franco, oltre ai consiglieri comunali della sezione di Scandicci Leonardo Battistini, Cristian Braccini, Alessandro Salvadori e Luigi Baldini. La serata ha visto la presenza del portavoce dell’opposizione in consiglio regionale Jacopo Alberti e del senatore Manuel Vescovi che hanno portato un saluto rinunciando la grande sfida delle elezioni regionali 2020. È stata poi portata una voce dal mondo giovanile tramite il coordinatore regionale e capogruppo della Lega in Palazzo Vecchio Federico Bussolin. Il segretario della Piana, Filippo La Grassa ha poi introdotto i vari dirigenti di partito tra i quali la responsabile del responsabile del tesseramento Vanessa Fiaschi, il responsabile enti locali Elisa Tozzi e il segretario provinciale Alessandro Scipioni. Durante la festa è stata più volte ribadita l’importanza delle nostre tradizioni cristiane ed il valore del natale e soprattutto della presenza dei presepi nei luoghi pubblici”.