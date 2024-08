Lega: “Preoccupazione per la situazione della rete idrica”

SESTO FIORENTINO – Preoccupazione da parte della Lega per la situazione critica della rete idrica che sta interessando Sesto Fiorentino. “Non solo le aree di Doccia e Querceto, che da anni soffrono di guasti ed interruzioni, – si legge nella nota della Lega – ma anche altri quartieri come Zambra e Quinto sono ora coinvolti […]

SESTO FIORENTINO – Preoccupazione da parte della Lega per la situazione critica della rete idrica che sta interessando Sesto Fiorentino. “Non solo le aree di Doccia e Querceto, che da anni soffrono di guasti ed interruzioni, – si legge nella nota della Lega – ma anche altri quartieri come Zambra e Quinto sono ora coinvolti in questa emergenza. Siamo consapevoli che sono attualmente in corso lavori di manutenzione sulla rete idrica e che sono stati stanziati investimenti significativi per risolvere questi problemi. Tuttavia, è fondamentale che questi lavori vengano completati nel più breve tempo possibile per evitare ulteriori disagi alla cittadinanza”.

“Alcuni cittadini – prosegue la Lega – ci segnalano inoltre che le autobotti inviate per tamponare le emergenze sono già vuote, aggravando ulteriormente la situazione. È necessario intervenire prontamente anche su questo fronte, assicurando un rifornimento costante e adeguato di acqua potabile per tutte le aree colpite. In un momento di forte calura estiva, la mancanza di un servizio idrico efficiente sta causando enormi disagi, con gravi ripercussioni sulla vita quotidiana delle famiglie e sulle attività economiche locali. È inaccettabile che i cittadini debbano subire ulteriori ritardi e interruzioni del servizio”.

Pertanto la Lega chiede “all’amministrazione comunale di garantire che i lavori in corso vengano eseguiti con la massima celerità e attenzione, minimizzando l’impatto sulle attività quotidiane dei residenti. È fondamentale che Publiacqua e gli altri soggetti coinvolti collaborino strettamente per assicurare una rapida conclusione dei lavori e il ripristino completo del servizio idrico”.