Lega: “Quella sull’aeroporto è una palese bocciatura di progetti portati avanti per anni”

FIRENZE – Non si ferma, e non potrebbe essere diversamente, il dibattito sull’aeroporto di Firenze dopo la sentenza del Consiglio di stato dei giorni scorsi. Un dibattito in cui oggi intervengono i consiglieri metropolitani della Lega-Centrodestra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa: “Sulla questione dell’aeroporto abbiamo visto come la sentenza emessa abbia espresso una palese bocciatura dei progetti portati avanti per anni, senza avere un minimo criterio di riguardo verso le eccezioni fatte dal Tar”. “La sentenza del Consiglio di stato – aggiungono – ha riportato tutto quanto all’anno zero, smentendo le promesse “buoniste” fatte per anni. Il problema dei collegamenti per la gestione dei flussi turistici si è fortemente aggravato, anche perché la Toscana resta una regione arretrata per le linee di collegamento veloci verso gli altri aeroporti. Quanto è accaduto ha reso chiaro agli occhi dei fiorentini il fallimento di un modo di fare politica e di un modo di volere realizzare un’opera che è stata stoppata dalla giustizia amministrativa. Quanto tempo e quante risorse di Firenze e dell’hinterland sprecate… Adesso crediamo che sia doveroso dare risposte certe, concrete e non utopiche, risposte conformi alle esigenze delle persone che vivono nel nostro territorio”.