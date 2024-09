Lega: raccolta firme per chiedere rimborsi e riduzioni delle tariffe dell’acqua

SESTO FIORENTINO – Una mozione per chiedere rimborsi e riduzione delle tariffe dell’acqua: la Lega avvia la raccolta delle firme- Nel frattempo il capogruppo Daniele Brunori ha depositato una mozione che mira a tutelare i cittadini dei quartieri colpiti dai recenti disservizi nella fornitura idrica gestita da Publiacqua. La mozione richiede alla Giunta comunale di intraprendere un’azione decisa nei confronti di Publiacqua per ottenere rimborsi per i disagi subiti dai cittadini e, al contempo, sollecita una riduzione immediata delle tariffe dell’acqua, che attualmente risultano tra le più alte in Italia. La proposta include anche la richiesta di un impegno formale da parte di Publiacqua per una politica di riduzione progressiva delle tariffe in futuro, assicurando che i costi per i cittadini riflettano un giusto equilibrio tra servizio e spesa.

Parallelamente, è stata lanciata una campagna di raccolta firme per sostenere la mozione e dare forza alla richiesta di giustizia e trasparenza.

“La nostra azione è volta a garantire che i diritti dei cittadini siano rispettati e che vengano prese misure concrete per migliorare la qualità del servizio idrico e alleggerire il peso delle tariffe – dice Daniele Brunori – Questa mozione e la raccolta firme rappresentano un passo importante per far sentire la voce della nostra comunità e per ottenere risultati tangibili. Già domani saremo in piazza Rapisardi e in altre via della città, il 14/9 ci sarà un gazebo e contemporaneamente è stata lanciata una petizione online”.

Per ulteriori dettagli e per aderire alla petizione online, si invita a visitare il sito https://chng.it/Cr9ZBG7XNB