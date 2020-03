Lega: “Regionali, puntare su Susanna Ceccardi è un segnale di cambiamento”

FIRENZE – Nella settimana forse peggiore degli ultimi anni per il paese in generale e per la Toscana più in particolare, il nome di Susanna Ceccardi, da parte della Lega, come candidato del centro-destra alle prossime elezioni regionali è passato in secondo piano. Un nome su cui oggi si è espresso il segretario provinciale della Lega, Alessandro Scipioni. “Puntare su Susanna Ceccardi – ha detto – è un chiaro messaggio di cambiamento che va avanti ormai da anni; significa valorizzare giovani e dinamici amministratori che rappresentano la vera novità in una regione da troppo tempo arida di cambiamenti. Ceccardi è l’antitesi perfetta a Giani, è rinnovamento e discontinuità mentre Eugenio Giani è la continuità di una giunta le cui scelte lui stesso non può che aver condiviso ale dalle quali oggi si vorrebbe affrancare. Firenze è l’emblema del fallimento delle amministrazioni targate Pd: il pasticcio sullo stadio, lo sviluppo dell’aeroporto all’anno zero naufragato sotto tonnellate di incompetenza e di arroganza e non ultimo il ritardo nell’affrontare la situazione d’emergenza del Coronavirus, che ha fatto apparire Firenze la Toscana è l’Italia intera come una nazione inaffidabile”. “Questa volta – aggiunge – i toscani possono scegliere tra due sole alternative: andare avanti con il monopolio del Partito Democratico, o andare verso un rinascimento politico , con una scelta di rottura che li riporti al loro ruolo di eccellenza”.