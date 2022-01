Lega: “Respingiamo al mittente le critiche ricevute sulla nostra assenza al consiglio in cui è stato votato il bilancio”

CAMPI BISENZIO – “Le nostre assenze, giustificate, sono state anticipatamente comunicate al presidente del consiglio comunale, forze maggiori ci hanno impedito la partecipazione alla seduta che si è espressa sul bilancio”. A parlare così è Vanessa Fiaschi, capo gruppo della Lega in consiglio comunale. “Pertanto – aggiunge – respingiamo con forza le accuse della maggioranza e, a dimostrazione del contrario da quanto è stato asserito, si dovrebbero analizzare gli ultimi mesi del 2021 dove, come Lega, abbiamo dibattuto temi importanti che interessano il territorio e i cittadini. Puntare il dito verso invece verso l’assenza di persone che non vivono di politica ma del loro lavoro e che si ammalano come tutti, ci pare squallido e ingiusto. Una attitudine, quella del Pd, che non ci stupisce, dal momento in cui hanno spesso dimostrato di fare politica denigrando l’avversario”.

“In merito al bilancio – precisa Fiaschi – ci pronunciamo come sempre fatto in tutti questi anni, perché i problemi di Campi, oltre a essere gli stessi, vedono sempre i conti in rosso. L’unica novità che ci vede impegnati per il futuro dei campigiani, è quella di avere ottenuto dal Pnrr una somma importante, ripartita fra le varie opere che sono in programma. Da questo tema parte il nostro impegno, che si concretizza nel monitoraggio di queste spese ma, soprattutto, di quanto è stato promesso ai cittadini: non vorremo che, dagli slogan, non susseguissero fatti concreti”.

Sul tema interviene anche Alessandro Salvadori, coordinatore della Piana per la Lega: “La mia solidarietà e stima ai consiglieri di Campi, che impiegano il loro tempo libero al servizio dei cittadini. Abbiamo trovato strumentali le accuse che arrivano dalla maggioranza, la quale soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo dovrebbe concentrarsi maggiormente nell’attuare una politica vicina al territorio. Territorio che sicuramente non ricerca sterili baruffe politiche”.