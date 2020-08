Lega “Ringraziamo la Polizia municipale per i controlli veloci sui nomadi”

CALENZANO – La Lega ringrazia la Polizia municipale per l’intervento richiesto per la la presenza di nomadi in via Don Minzoni. “Ieri, vista nuovamente la presenza di nomadi in zona via Don Minzoni, – si legge in una nota del capogruppo della Lega Daniele Baratti e della consigliera della Lega Elisa Bongianni – abbiamo richiesto […]

CALENZANO – La Lega ringrazia la Polizia municipale per l’intervento richiesto per la la presenza di nomadi in via Don Minzoni. “Ieri, vista nuovamente la presenza di nomadi in zona via Don Minzoni, – si legge in una nota del capogruppo della Lega Daniele Baratti e della consigliera della Lega Elisa Bongianni – abbiamo richiesto l’ennesimo intervento della Polizia Municipale. In pochi minuti è arrivata una pattuglia dei vigili che ha effettuato i dovuti controlli come del resto viene fatto ormai da settimane. Per questo, ci teniamo a ringraziare il corpo di Polizia Municipale, ed in particolare la Comandante Pelagatti, per l’impegno profuso fino ad oggi allo scopo di tenere sotto controllo detta situazione. Nelle scorse settimane, in una commissione convocata dal nostro gruppo, avevamo avanzato delle proposte concrete al Sindaco al fine di provare a risolvere il problema. A distanza di circa 20 giorni non abbiamo ricevuto alcuna risposta da questa amministrazione. Ancora oggi torniamo a ribadire la necessità di un intervento della politica mediante un’ordinanza che possa quantomeno ridurre il problema. Non possiamo più accettare l’immobilismo e l’assenza di strategie del sindaco in siffatto contesto”.