Lega Sesto Fiorentino “Ancora paura dopo la rapina al 14enne da parte della baby gang”

SESTO FIORENTINO – “Ancora paura a Sesto. Sembra senza fine la catena di episodi criminali che sta interessando la nostra città, un tempo oasi felice e sicura”: è quanto scrive in una nota la Lega di Sesto Fiorentino dopo l’avvenuta rapina da parte di una baby gang ai danni di un giovane 14enne. “Ieri pomeriggio un altro grave fatto di cronaca, – continua la nota – quando un ragazzo di 14 anni, nella centralissima via Cavallotti, accerchiato da una baby gang di 7 giovani a cui è stato estorto il portafoglio e che adesso versa in un comprensibile stato di shock. Da genitori, prima che da esponenti politici, vogliamo esprimere la nostra sincera solidarietà al ragazzo e ai suoi genitori, di cui possiamo soltanto immaginare lo stato emotivo attuale, tra rabbia e paura, per quanto occorso al proprio figlio”.

“Siamo sinceramente preoccupati per l’escalation criminale che sta subendo Sesto, – prosegue la nota – tanto che sembra di essere entrati in un loop senza fine di violenza, delinquenza e vittime innocenti, in cui ci troviamo ogni volta a commentare, purtroppo con crescente angoscia e inquietudine. Che la misura sia colma lo affermiamo da tempo, ci auguriamo, quantomeno, che questo ennesimo episodio che riguarda un ragazzo, aggredito in pieno giorno e nel pieno centro della città, riesca a destare anche il sindaco Falchi e la sua maggioranza che da sempre tendono a minimizzare se non ignorare il problema sicurezza a Sesto. Siamo sicuri che le forze dell’ordine, che stanno indagando adesso sull’accaduto, riusciranno a identificare i colpevoli e a consegnarli alla giustizia. Certo che sarebbe opportuno anche aiutare i tutori dell’ordine mettendo loro a disposizione gli strumenti adeguati al loro lavoro. Noi da tempo sosteniamo la battaglia per la videosorveglianza, e nonostante i proclami dell’agosto scorso, al momento le telecamere nelle vie centrali (erano previste in piazza IV Novembre e nella stessa via Cavallotti) non sono state installate. Lo chiederemo in consiglio comunale il prossimo 28 marzo ma, onestamente, ci aspetteremmo un intervento del sindaco e dell’amministrazione sulla questione. Il ragazzo è stato rapinato il giorno di San Giuseppe, per la festa del babbo e poche ore dopo e a pochi metri dal traguardo della corsa ciclistica intitolata alla memoria del grande Alfredo Martini, sporcando così anche una bella giornata di sport e una ricorrenza significativa. Da padri e da sestesi ci piacerebbe che la sicurezza dei nostri figli e dei nostri concittadini diventasse finalmente priorità di chi ci amministra”.