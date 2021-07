Lega “Successo per la raccolta firme a sostegno della riforma della giustizia”

SESTO FIORENTINO – “Grande successo a Sesto Fiorentino di sabato 3 luglio – dicono Alessandro Salvadori, commissario della Piana Fiorentina per la Lega, Daniele Brunori, responsabile comunale della Lega Sesto e Giuseppe Polimeni, coordinatore della campagna referendaria per la Lega – sezione Piana – per la raccolta firme a sostegno della riforma sulla giustizia presso […]

SESTO FIORENTINO – “Grande successo a Sesto Fiorentino di sabato 3 luglio – dicono Alessandro Salvadori, commissario della Piana Fiorentina per la Lega, Daniele Brunori, responsabile comunale della Lega Sesto e Giuseppe Polimeni, coordinatore della campagna referendaria per la Lega – sezione Piana – per la raccolta firme a sostegno della riforma sulla giustizia presso il nostro gazebo che è stato allestito in Piazza Vittorio Veneto, un segnale importante, che dimostra la voglia di cambiamento e di giustizia da parte dei cittadini sestesi”.

“Si sono viste code per tutta la durata del gazebo, nonostante fossero state allestite due postazioni di firma; e, infatti, Sesto ha registrato il più alto numero di firme dell’intera Piana Fiorentina – dicono i tre esponenti della Lega – il 6 luglio sono stati depositati presso l’ufficio URP del comune di Sesto Fiorentino i moduli per la raccolta firme sulla riforma della giustizia. Tutti i cittadini Sestesi che volessero recarsi presso il Palazzo municipale per apporre la propria firma in sostegno dei sei quesiti referendari da oggi avranno la possibilità ed il diritto di farlo”.

La Lega sarà presente giovedì 15 e giovedì 22 luglio dalle 20,30 alle 23 in piazza Vittorio Veneto accanto alla Pensilina ATAF in occasione dell’apertura serale dei negozi del centro.