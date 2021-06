Legambiente “Di là d’Arno”: il 2 giugno sui festeggia liberando due coppie di volatili nel parco fluviale di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – In occasione della festa della Repubblica di domani, mercoledì 2 giugno, il circolo Legambiente “Di là d’Arno” rinnoverà il proprio impegno nella difesa dell’ambiente, degli animali e degli ecosistemi, “sempre più importanti per il benessere di tutti gli esseri viventi, – si legge in una nota – attraverso un’iniziativa simbolica che […]

LASTRA A SIGNA – In occasione della festa della Repubblica di domani, mercoledì 2 giugno, il circolo Legambiente “Di là d’Arno” rinnoverà il proprio impegno nella difesa dell’ambiente, degli animali e degli ecosistemi, “sempre più importanti per il benessere di tutti gli esseri viventi, – si legge in una nota – attraverso un’iniziativa simbolica che si svolgerà nella mattinata, ovvero liberando all’interno del parco fluviale di Lastra a Signa due coppie di volatili in una area protetta e congeniale che garantisca loro protezione e possibilità di riprodursi, questo per sottolineare l’importanza ecologica e naturalistica di questa importante area verde per il benessere di tutta la comunità”.